Un nuevo vistazo a las próximas películas de Warner Bros. de la mano de un adelanto de HBO Max

Desde Warner Bros. han lanzado un nuevo video promocional de sus próximos estrenos los cuales se llegarán de forma simultánea a los cines y la plataforma de streaming HBO Max.

Es así como este adelante permite tener un vistazo extra a alguna de las esperadas películas del estudio que vienen en camino, como lo es la adaptación de la novela de Frank Herbert, Dune, y la nueva película de Mortal Kombat.

Cabe recordar que algunas de las películas que se estrenarán bajo este formato corresponden a:

The Suicide Squad

The Matrix 4

Dune

Godzilla vs. Kong

Space Jam: A New Legacy

Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Reminiscence

Malignant

The Many Saints of Newark

King Richard