Un par de figuras ofrecen nuevos vistazos a Green Goblin y Doc Ock en Spider-Man: No Way Home

Aunque hasta ahora el material oficial de la película no ha confirmado categóricamente los supuestos cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, cada día son más los afiches y productos enfocados en los villanos que regresarán desde las películas anteriores de Spidey para enfrentarse al trempamuros del MCU en lo que será Spider-Man: No Way Home.

Pero si el tráiler más reciente, los nuevos posters y spots televisivos no son suficiente para ustedes, probablemente querrán conocer a las nuevas figuras de la línea Cosbaby de Hot Toys.

Si bien la apariencia de estos coleccionables no es tan detallada como aquellos de la línea principal de Hot Toys, un par de figuras presentadas por la compañía en el contexto de una exhibición en Hong Kong nos ofrecen nuevos vistazos a la caracterización que tendrán Green Goblin (Willem Dafoe) y Doc Ock (Alfred Molina) en Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home comenzará a presentarse el 15 de diciembre en países como Chile y bajo la dirección de Jon Watts abordará las consecuencias de la revelación de la identidad secreta de Peter Parker en Spider-Man: Far From Home y seguirá las consecuencias del hechizo que Doctor Strange realizará para tratar de ayudar a Peter dando rienda suelta al Multiverso.