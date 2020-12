Un político llamado Adolf Hitler Uunona ganó en elecciones locales en Namibia

Una elección local en la nación africana de Namibia podría haber pasado perfectamente desapercibida para todo el mundo, pero sus resultados ya captan la atención debido a que el vencedor se llama Adolf Hitler Uunona.

El político ganó con amplia ventaja el puesto de concejal en el distrito electoral de Ompundja, ubicado en el norte de Namibia. Según los resultados, Adolf tuvo un 85% de los votos.

Pero más allá de su contundente victoria electoral, su nombre lo llevó a ser entrevistado por medios alemanes. En conversación con el periódico alemán Bild, Uunona explicó por qué lleva el nombre del líder nazi.

“Para mi era un nombre completamente normal era niño. Recién cuando crecí me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero. No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas”, remarcó. “Mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler”, agregó.

“Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora. No significa que estoy luchando por dominar el mundo”, bromeó el político que en público utiliza el nombre “Adolf Uunona”.

En esa línea, explicó que “es muy tarde” para modificarlo debido a que está en todos los documentos oficiales.

Tengan en cuenta que a partir de 1840, Namibia estuvo bajo el control de los alemanes, quienes colonizaron el territorio bajo el nombre de África del Sudoeste Alemana.

A pesar de que la colonia llegó a su fin con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, no es poco común que alguien sea nombrado con un nombre como Adolf en Namibia. Claro que lo que sí es poco común que un padre decida que su hijo lleve el nombre del criminal que impulsó al holocausto.