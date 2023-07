Un primer vistazo a la precuela de Pet Sematary

Pet Sematary: Bloodlines, la precuela de Pet Sematary (Cementerio de Animales) de Stephen King que fue anunciada hace ya un par de años finalmente presentó sus primeras imágenes. Paramount+ dio a conocer las primeras imágenes del filme que se estrenará el 6 de octubre.

Pet Sematary: Bloodlines marca el debut como directora de Lindsey Beer y se basa en un capítulo no contado de la obra.

La película será protagonizada por Jackson White y contará con Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs), y Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country).

La sinopsis apunta que...

En 1969, un joven Jud Crandall sueña con dejar atrás su ciudad natal de Ludlow, Maine, pero pronto descubre siniestros secretos enterrados en su interior y se ve obligado a enfrentarse a una oscura historia familiar que lo mantendrá conectado para siempre con Ludlow. Juntos, Jud y sus amigos de la infancia deben luchar contra un antiguo mal que se ha apoderado de Ludlow desde su fundación y, una vez descubierto, tiene el poder de destruir todo a su paso. Basado en el capítulo no contado de Pet Sematary, la escalofriante novela de Stephen King, PET SEMATARY: BLOODLINES es una precuela aterradora y la historia no contada de por qué a veces la muerte es mejor...

Las primeras imágenes muestran a parte del elenco de la película, así como algunos de los animales ‘resucitados’ desde el terrorífico cementerio.