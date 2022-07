Un reporte reforzaría los rumores sobre el título del proyecto de los X-Men de Marvel Studios

Hasta el momento Marvel Studios ni siquiera ha confirmado sus planes para una nueva película (o potencialmente una serie) de los X-Men, pero en la antesala de la presentación de la compañía en la Comic-Con de San Diego volvieron a reflotar los rumores al respecto.

Después de todo, más allá del guiño que se hizo a esos personajes en una reciente entrega del MCU, parece inevitable que tarde o temprano la compañía comandada por Kevin Feige quiera incursionar en el mundo de uno de los equipos más populares e icónicos de Marvel Comics.

En ese sentido, mientras no hay un equipo creativo ni un título para la potencial producción, un reciente reporte de Deadline recuperó un viejo rumor que dice que el proyecto ya tendría un nombre.

Concretamente, en su artículo sobre la Comic-Con de San Diego 2022, Deadline señaló que “Marvel lo está guardando todo para la convención de fans D23 de Disney durante el segundo fin de semana de septiembre, específicamente en lo que respecta a nuevos proyectos. Todavía hay cosas que no hemos visto, específicamente el reinicio de Fantastic Four, Mahershala Ali en The Blade, Guardians of the Galaxy Vol. 3 (con estreno el 5 de mayo), The Marvels (28 de julio de 2023) y The Mutants”.

Sí, The Mutants porque según este reporte ese sería el nombre de la producción de los X-Men que está planeando Marvel Studios.

¿The Mutants es un buen o mal nombre?

Aparte de una creciente obsesión con el “The” en los títulos de las películas de superhéroes (véase The Batman y The Flash de DC o The Marvels y lo que sería The Blade según este mismo informa) hay varios factores a considerar en este reporte.

Por supuesto, el nombre X-Men es conocido mundialmente y es un buen gancho para una película o serie, por lo que dejar un nombre un poco más confuso como The Mutants podría ser perjudicial en términos comerciales.

Pero claro ese supuesto nombre no iría solo en la línea del primer uso de la palabra “mutación” que vimos recientemente en el MCU, sino que también abordaría una divisiva crítica a la denominación original de los X-Men y la exclusión que ese término implicaría para las heroínas que forman parte del grupo. De hecho, en una entrevista de 2019 la propia productora de Marvel Studios, Victoria Alonso, calificó como “anticuado” a ese nombre.

No obstante, como The Mutants aún no es el nombre oficial para el proyecto de los X-Men de Marvel Studios obviamente no hay una justificación para el título y bien todo podría quedar relegado al terreno de los rumores.

Finalmente de todas maneras también hay que recordar que Stan Lee, quien co-creó a ese grupo con Jack Kirby, habría considerado denominarlos The Mutants inicialmente según contó en 2017.

. Originalmente quería llamarlos The Mutants y él dijo, ‘no puedes llamarlos The Mutants’ y yo dije, ‘¿por qué no?’ Él dijo, ‘nuestros lectores, no son tan inteligentes’. No tenía respeto por los lectores de cómics. Él dijo, ‘no sabrán lo que es un mutante’. Bueno, no estaba de acuerdo con él, pero él era el jefe, así que tuve que pensar en otro nombre. Entonces, fui a casa y pensé y pensé y se me ocurrió la Patrulla-X y se lo mencioné al día siguiente y él dijo, ‘está bien’ y mientras salía de su oficina pensé, eso fue muy peculiar. Si nadie supiera qué es un mutante, ¿cómo sabrá alguien qué es un X-Man? Pero él había aprobado el nombre y lo usé”, contó Lee (vía Comicbook).

Marvel Studios tendrá su panel en la Comic-Con de San Diego este 23 de julio, pero según este reporte las novedades sobre el proyecto de los X-Men recién llegarían en septiembre.