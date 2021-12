Un rumor apunta al posible villano de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Si bien durante esta semana muchos fanáticos de las producciones de Marvel están enfocados en Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la reciente sorpresa de la serie de Hawkeye, un rumor quiere que también comiencen a pensar en lo que será Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

La próxima película del equipo espacial de Marvel Studios lleva un largo tiempo en desarrollo, pero tras toda la polémica con James Gunn finalmente comenzó su rodaje durante el pasado mes de noviembre.

Pero aunque el propio director y guionista ha descartado algunos rumores sobre el regreso de Star-Lord y compañía, ahora volvió a reflotar una información que apunta a nada más ni nada menos que la identidad del villano de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Si bien está información aún no está confirmada y permanece en el terreno de los rumores, cumplimos con señalar que los siguiente podría entrar en la categoría de spoilers sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

De acuerdo a lo que ha señalado el propio James Gunn, Rocket será una de las piezas fundamentales de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y aparentemente la película abordará parte de su historia de origen.

En ese sentido, aunque aún no hay nada confirmado al respecto, el reportero del portal The GWW, KC Walsh, sostiene que el antagonista principal de la tercera película de los Guardianes de la Galaxia será el Alto Evolucionador.

“Escuché, esto es algo que ha estado flotando por ahí, el villano de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es el Alto Evolucionador”, dijo Walsh en una conversación con el podcast Change My Mind antes de añadir que “esencialmente la idea de la película es que él será el que creó a Rocket”.

En los cómics de Marvel el Alto Evolucionador se presentó por primera vez en el contexto de Thor #134 en 1966 e inmediatamente se estableció que este personaje también conocido como Herbert Wyndham se dedicaba a experimentar con otros seres vivos.

Todo mientras que aparte de sus choques con Thor y Hulk, el Alto Evolucionador no solo ha estado vinculado con héroes como Spider-Woman, sino que tiene una historia con Adam Warlock, quien finalmente debutará en el MCU de la mano de Will Poulter.

El rumor sobre un potencial papel del Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no es algo nuevo e incluso es algo que ha sonado desde 2017. Por lo tanto, aunque aún no hay nada confirmado, teniendo en cuenta que el guión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no habría cambiado mucho desde los planes iniciales de James Gunn, parece pertinente mantener esta información en cuenta.

El estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está programado para mayo de 2023.