Un rumor dice que Kate Herron dirigirá al menos un episodio de Star Wars: The Acolyte

Poco a poco se siguen revelando detalles sobre The Acolyte, la misteriosa serie de Star Wars creada por Leslye Headland.

Si bien desde Lucasfilm todavía no revelan todos los pormenores de este programa que estará ambientado en la época de la Alta República, un nuevo rumor sostiene que la compañía ya habría escogido a alguien para dirigir al menos un episodio de The Acolyte.

Concretamente, de acuerdo al portal Making Star Wars, Kate Herron podría dirigir uno o más episodios de The Acolyte. Herron fue la encargada de dirigir los episodios de la primera temporada serie de Loki de Marvel Studios para Disney Plus, sin embargo, no está involucrada en el segundo ciclo de esa serie que actualmente se está filmando en Londres.

Por ahora no se ha confirmado la participación de Herron en The Acolyte por lo que esto no debe ser considerado como algo más que un rumor. No obstante, cabe recordar que reportes de Making Star Wars y Bespin Bulletin sostienen que The Acolyte ya está en pre-producción e incluso podría iniciar su rodaje durante este año.

De acuerdo a lo que se ha confirmado hasta ahora, The Acolyte estará ambientada en la época de la Alta República y con una historia situada casi un siglo antes de los eventos de The Phantom Menace no solo buscaría mostrarnos más de los sith, sino que también podría recuperar algunos elementos del Universo Expandido de Star Wars.

The Acolyte aún no tiene una fecha de estreno.