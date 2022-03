Un rumor dice que la serie de Obi-Wan Kenobi arrancaría con el regreso a un infame momento de Star Wars

Aunque cada vez queda menos para el estreno de Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm y Disney Plus todavía no revelan muchos detalles sobre lo que ofrecerá la serie centrada en ese querido maestro Jedi. En ese sentido, mientras muchos fanáticos están esperando con ansias un tráiler, los rumores y filtraciones siguen posicionándose como las principales fuentes de información en torno a la apuesta que marcará el regreso de Ewan McGregor como el padawan de Qui-Gon Jinn.

Así, después de que surgieran rumores respecto a una aparición de Qui-Gon Jinn, el debut el el terreno live-action del Gran Inquisidor y el papel de Hayden Christensen como Darth Vader/Anakin Skywalker, ahora un reporte buscaría adelantar cómo sería el comienzo de la serie de Obi-Wan.

Tengan en cuenta que aunque todo esto está en el terreno de los rumores, también existe la posibilidad de que estemos ante spoilers de la próxima serie de Star Wars.

De acuerdo al portal Making Star Wars, la serie de Obi-Wan arrancará con un flashback a nada más ni nada menos que la Orden 66. Pero no esperen ver más de Kenobi, Yoda y el resto de los Jedi peleando en el Templo porque aparentemente el personaje de McGregor no sería el foco de esa escena y aunque la secuencia efectivamente se desarrollaría en el Templo Jedi de Coruscant su trama se enfocaría en dos padawanes.

Concretamente, según el reporte, en la escena se ve que “los Clone Troopers están atacando a dos jóvenes aprendices padawan que están siendo protegidos por dos Maestros Jedi. Los dos Jedi parecían estar entre los últimos años de la adolescencia y principios de los veinte. Los dos aprendices padawan observan cómo matan a sus maestros. Los maestros mueren para permitir que sus alumnos vivan, y la pareja escapa de la masacre mientras luchan por salir del templo hacia la libertad”.

Si bien sería fácil especular respecto a una posible conexión de esta escena con la secuencia flashback sobre Grogu que apareció en The Book of Boba Fett, este rumor dice que “Baby Yoda” no sería parte de aquel momento y esta sería otra escena ambientada durante el infame asesinato de los Jedi.

En ese sentido, las conjeturas al respecto toman dos caminos: en primer lugar hay quienes creen que este podría ser un flashback para establecer a un nuevo personaje Jedi que buscaría a Obi-Wan en esta historia. Sin embargo, por otra parte también se especula que la escena de la Orden 66 podría servir para fijar la historia de origen de uno de los Inquisidores. Pero por ahora no hay nada confirmado al respecto y esas son solo deducciones basadas en otros rumores.

Obi-Wan Kenobi se estrenará el 25 de mayo mediante Disney Plus.