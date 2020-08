Un rumor dice que Reverse Flash no sería el villano principal de la película de The Flash

Durante el panel de la película de The Flash en DC FanDome se dio a conocer el primer vistazo al nuevo traje que Barry Allen lucirá en su primera cinta en solitario. Sin embargo, más allá de los artes conceptuales y la idea de que la película dará pie al Multiverso cinematográfico de DC, en esa instancia no se revelaron muchos detalles sobre la apuesta que será dirigida por Andy Muschietti.

En ese escenario, nuevos rumores sobre la película no tardaron en aparecer y en particular desde el sitio Heroic Hollywood ahora claman que un importante personajes de los cómics de The Flash no tendría un rol muy importante en la película.

Concretamente, de acuerdo a un reporte del sitio, “Eobard Thawne/Reverse Flash no será el villano principal en The Flash”.

Para quienes no están familiarizados con el personaje o quieren refrescar su memoria es preciso señalar que Eobard Thawne es el principal rival de Barry Allen. Este científico nació en el siglo XXV y estaba obsesionado con la leyenda de Barry. Eventualmente Thawne replicó el accidente que le dio sus poderes a Allen y adquirió supervelocidad, pero como falló en su intento por emular a Barry comenzó una carrera como villano.

Reverse Flash, quien también es conocido como Profesor Zoom, es responsable de varias tragedias en la vida de Barry incluyendo la “muerte” de Iris West y el asesinato de Nora Allen.

Toda la trama de Thawne con la muerte de la madre de Barry es abordada en Flashpoint, la serie limitada de 2011 que aparentemente tendría una importante influencia en la película.

En ese sentido, es preciso señalar que Heroic Hollywood no entregó más antecedentes sobre este supuesto reporte ni tampoco detalló si Reverse Flash será parte o no de la película. Además el portal tampoco apuntó a quién sería el supuesto villano principal de esta historia.

Por lo tanto cabe destacar que todo esto entra en el terreno de los rumores y está lejos de ser algo confirmado por lo que por ahora es un antecedente que se debe tomar con cautela.

La película de The Flash planea estrenarse en 2022 y contará con Ezra Miller como Barry Allen siguiendo las apariciones del actor como el velocista escarlata en Batman vs Superman, Suicide Squad y Justice League