Un sujeto fue arrestado en Japón por revender varias consolas PS5 y Nintendo Switch destinadas al reparto por delivery

Mientras algunas tiendas están comenzando a tomar medidas más estrictas para frenar la re-venta de las unidades de PlayStation 5, en Japón siguen enfrentando particulares situaciones ante la escasez de consolas de videojuegos.

Esta vez, según reporta Kotaku, un hombre de 50 años fue arrestado por la policía de Tokio porque revendió varias consolas que se tenían que entregar en el domicilio de algunos compradores.

El sujeto que admitió los cargos en su contra habría quedado en posesión de cerca de 200 consolas incluyendo unidades de PlayStation 5 y Nintendo Switch además de algunos videojuegos porque un conocido que trabajaba en el transporte de los dispositivos le confió su cuidado.

Hasta el momento los reportes no han esclarecido el vínculo entre ambos sujetos. No obstante la historia de este caso indica que el hombre que fue arrestado no se conformó con cuidar las consolas y optó por venderlas a las tiendas de juegos en la zona de Akihabara de Tokio.

De acuerdo a TV Asahi, el hombre habría generando más de 3 millones de yenes en ganancias por este negocio. Sin embargo, aunque estaba desempleado y reconoció que tenía problemas económicos, el sujeto también reveló que perdió gran parte del dinero.

“Me largué con (la carga) porque estaba teniendo problemas de dinero”, dijo el sujeto. “Aposté casi todo el dinero a las carreras de caballos”.

Pese a que la situación ha mejorado un poco durante los últimos meses, tanto en Japón como en otros países sigue siendo difícil obtener consolas como la PlayStation 5 o la Nintendo Switch y por ende en el mercado se han abierto espacios para que los revendedores hagan de las suyas y personas como este hombre intenten realizar este tipo de negocios.