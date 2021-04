Un supuesto póster de What If…? promociona a los “Guardianes del Multiverso”

En estos minutos Marvel Studios está enfocado en presentar a los últimos capítulos de The Falcon and the Winter Soldier, además de promocionar a la postergada película de Black Widow y la serie de Loki. Sin embargo, tarde o temprano la compañía tendrá que pasar a sus otras producciones y debería revelar más detalles de What If…?, su nueva apuesta animada.

Pero mientras eso todavía no sucede, durante esta semana apareció un supuesto póster que podría mostrar una interesante arista de ese programa.

A través de Twitter una usuaria compartió la foto de un póster de What If…? que encontró en un centro comercial. Obviamente se desconoce si esta es una pieza oficial o no, pero lo más llamativo es que de la mano de una ilustración que coincide con el estilo de los adelantos de la serie, este supuesto afiche muestra a todos sus personajes bajo la frase “Guardianes del Multiverso”.

De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, What If…? tendrá como hilo conductor a The Watcher para explorar versiones alternativas del universo de Marvel Studios que, por ejemplo, contemplarán a un mundo donde Peggy Carter se convirtió en supersoldado, otro donde T’Challa es Star-Lord, y uno donde los héroes son zombies.

What If…? contará con la participación de varios actores del MCU y se espera que llegue en el tercer trimestre de 2021 a Disney Plus.