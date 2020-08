Un teaser tráiler confirma que el próximo título de la franquicia Call of Duty será Black Ops: Cold War

Después de meses de rumores y especulaciones, este miércoles Activision decidió poner fin al misterio y anunció oficialmente a Call of Duty: Black Ops: Cold War, el próximo juego de la popular franquicia.

La compañía concretó este anuncio mediante un teaser tráiler llamado “Know Your History”, pero no se ilusionen porque el video promocional no incluye ningún tipo de vistazo al juego.

De hecho, el adelanto se centra principalmente en imágenes de archivo y gira en torno a una entrevista real de Yuri Bezmenov, un desertor de la KGB, quien habla de un plan de la Unión Soviética para desestabilizar a Estados Unidos.

En ese sentido, más allá de revelar el título del juego y la premisa que aparentemente se centrará en un espía soviético con nombre en clave Perseus, el adelanto no muestra mucho sobre lo que será Call of Duty: Black Ops: Cold War, pero de todas maneras lo puedes ver a continuación:

Aunque el adelanto no muestra nada del juego, la incertidumbre en torno a Call of Duty: Black Ops Cold War no se prolongará por mucho tiempo ya que Activision prometió que el próximo miércoles 26 de agosto revelará más detalles de este nuevo título.