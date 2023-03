Un tráiler presenta a la nueva serie basada en Atracción Fatal

Paramount Plus lanzó el primer tráiler de Atracción Fatal (Fatal Attraction), su nueva serie basada en la famosa película de 1987 protagonizada por Glenn Close, Michael Douglas y Anne Archer.

Si bien este proyecto ideado por Alexandra Cunningham (Desperate Housewives, Dirty John) se promocionó como una reinvención de la cinta original, su primer tráiler plantea que las cosas no serán muy distintas en términos generales y muestra cómo se comienza a construir la peligrosa relación entre Alex (Lizzy Caplan) y Don (Joshua Jackson).

Pero claro previamente el equipo creativo de la serie había indicado que aunque la base será la misma, la serie de Atracción Fatal tomará un enfoque diferente respecto a Alex.

“En la película, Alex es la villano de la historia, y Dan es el héroe y no hay áreas grises”, dijo Caplan a Entertainment Weekly. “Ahora, las audiencias han cambiado tanto que ya no están predispuestas a creer en esta historia de mujer villana. Claramente tiene una enfermedad mental y eso no es algo que se toque en absoluto en la película”.

Sin más preámbulos, puedes ver el primer tráiler de la serie aquí:

Atracción Fatal se estrenará con sus primeros tres episodios el 30 de abril en Paramount Plus para Estados Unidos y el 1 de mayo para Paramount Plus en Latinoamérica.