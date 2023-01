Un video filtrado reveló nuevos acercamientos a los héroes e ideas que veremos en la película de The Flash

Siguiendo la publicación de un vistazo a los trajes de Flash, Supergirl y Batman en la película, un nuevo acercamiento a la película de The Flash ha sido revelado de manera informal.

Esta semana comenzó a circular una nueva versión de un video filtrado de The Flash que ya había rondado tiempo atrás y no solo ofrece declaraciones del director y las estrellas de la película, sino que también muestra artes conceptuales y confirma partes de la trama de esta historia sobre Barry Allen.

En ese sentido, es importante destacar que aunque este no es un material oficial, en el video podemos escuchar cómo el director Andy Muschietti tantea que en The Flash veremos a una versión de la Liga de la Justicia que no está en todo su poderío y básicamente consiste en Supegirl, Batman (Michael Keaton) y dos versiones de Flash/ Barry Allen que aparentemente no serían de diferentes Tierras, sino que de distintas partes de la línea de tiempo.

Y, aparte de todo eso, en el video también se pueden ver artes conceptuales que muestran escenas entre los dos Barry, momentos del Batman de Keaton y un poco de Supergirl. Todo además de un concepto sobre la representación del Multiverso que se vería en la cinta.

Además, mientras se reafrima que Michael Shannon figurará como Zod en la película, también se habla del cameo de Gal Gadot como Wonder Woman, aunque reportes recientes dicen que aquella parte habría sido cortada.

The Flash se estrenará en cines durante junio de este año.