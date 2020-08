Un video muestra que Marvel Studios ya habría reanudado la producción de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Marvel Studios todavía no retoma las filmaciones de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sin embargo, un nuevo video captado por la televisión australiana plantea que el estudio ya estaría trabajando para que la película pueda retomar el rodaje que fue interrumpido en marzo debido a la pandemia de COVID-19.

Concretamente desde el canal 7News de Sydney reportan que Marvel Studios volvió trabajar en la construcción de un gigantesco set para su nueva película que será protagonizada por Simu Liu y dirigida por Destin Daniel Cretton.

En ese sentido, si bien aún no se han establecido fechas oficiales por parte del estudio, este reporte sostiene que elenco y el equipo de la película ya estarían en Australia y actualmente tendrían que guardar una cuarentena preventiva para poder retomar las filmaciones de la cinta durante las próximas semanas. Todo como parte de un proceso de rodaje que, según 7News, sería más breve de lo que se había planificado originalmente.

Puedes revisar el nuevo video del set de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en el segundo tweet del hilo adjunto de 7News:

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings actualmente está fijado para mayo de 2021, pero evidentemente eso aún es algo que puede cambiar por la pandemia.