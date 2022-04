Un video promocional promete que Doctor Strange in the Multiverse of Madness entrará en “la nueva fase más fantástica” de Marvel Studios

Los nuevos pósters individuales no fueron lo único que Marvel Studios reveló para promocionar Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante este lunes, ya que la compañía también aprovechó de lanzar un nuevo video sobre la próxima cinta de Stephen Strange.

Este video no es un tráiler, sin embargo, incluye varias escenas que no se habían visto en avances anteriores y de la mano de declaraciones del elenco y el equipo pretende dar una mejor idea sobre lo que ofrecerá la secuela de Doctor Strange.

Así, mientras Benedict Cumberbatch (Stephen Strange) sostiene que esta película entrará en “la nueva fase más fantástica” de Marvel Studios, Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) remarca que esta historia abarcará diferentes universos y advierte que “desbloquear el Multiverso crea una gran caja de Pandora”.

De hecho, Benedict Wong (Wong) anticipa que el público se sorprenderá con las nuevas realidades y personajes que se verán a lo largo de la película.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Raimi, quien en este video comentó que la película tenía que ser grande para mostrar al MCU y otros nuevos universos. Todo al mismo tiempo que se buscaba emocionar y sorprender a los fans.

“Queríamos darles a los fans lo que querían, pero no exactamente lo que esperaban”, sentenció el director.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo video promocional de Multiverse of Madness aquí:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá funciones en cines desde el 4 de mayo.