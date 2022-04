Un viejo villano volverá con una renovada apariencia en la octava temporada de The Flash

[Esta nota incluye spoilers sobre la octava temporada de The Flash]

En medio de los reportes que sostienen que la serie podría finalizar con una versión abreviada de su novena temporada, nuevas fotos del set adelantaron un curioso giro que se daría en los próximos episodios del octavo ciclo de The Flash.

Después de todo, durante esta semana comenzaron a circular imágenes que confirman el regreso de Tom Cavanagh pero, en lugar de mostrar al actor en el clásico traje amarillo de Reverse Flash, anticipan que el villano portará un curioso atuendo negro.

Tras interpretar a distintas versiones de Harrison Wells, Cavanagh dejó de participar regularmente en The Flash durante la séptima temporada. No obstante, su distancia con el programa no ha sido muy grande y, después de aparecer en “Armaggedon”, el mini evento que marcó el inicio del octavo ciclo, ahora figurará en lo que sería el cierre de la actual temporada.

Pero evidentemente, más allá de la confirmación del retorno de Cavanagh a The Flash, lo más llamativo de estas fotos es el traje que tiene el actor ya que no es precisamente idéntico al atuendo que se ha mostrado en la serie para figuras como Black Flash o Zoom por lo que podría representar algo nuevo para el malvado velocista.

De hecho, ya hay quienes especulan que esta podría ser la versión de The CW del Reverse Flash de los Nuevos 52, un personaje cuya verdadera identidad era Daniel West pero que tenía un atuendo un levemente similar a lo que aparece en las fotos.

Sin embargo, eso no está confirmado y es una conjetura que solo tiene como sustento impresiones en un traje que no es idéntico.

La octava temporada de The Flash continúa presentando sus episodios cada miércoles en Estados Unidos.