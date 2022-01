Un vistazo a Barbara Gordon y un mural de Batman y Robin marcan las nuevas fotos de las filmaciones de la película de Batgirl

La película de Batgirl sigue desarrollando su rodaje en la ciudad de Glasgow en Reino Unido y por fin están surgiendo fotos llamativas de la producción de la película.

Sí, tiempo atrás uno de los directores publicó un llamativo saludo de cumpleaños a Brendan Fraser, el actor que dará vida a Firefly en la cinta, y también han aparecido algunas imágenes de la decoración del set. Pero quizás las fotos que se dieron a conocer durante este lunes son las más curiosas hasta la fecha.

Después de todo, estas fotos publicadas por el portal Glasgow Live comienzan ofreciendo un vistazo a la caracterización de Leslie Grace como Barbara Gordon con todo y una sudadera de la Policía de Gotham.

Y, aunque ya se aseguró que Michael Keaton será Batman en esta película, algo llamativo para los fanáticos del mundo de Gotham es que las decoraciones del set de Batgirl no solo incluyen un mural del Caballero Oscuro, sino que también muestran a un Robin.

Por supuesto, por ahora solo podemos especular sobre ese mural y otras decoraciones del set como un afiche que ya hay quienes catalogan como Hugo Strange sin mayores fundamentos.

La película de Batgirl será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y, además de Grace como Barbara Gordon/Batgirl, contará con Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K. Simmons como Jim Gordon y Brendan Fraser como Firefly. Y, aunque Robin aparece en el mural del set, aún no hay reportes confiables que apunten a una potencial aparición en la película de Dick Grayson u otro de los héroes que usado el nombre del compañero de Batman.