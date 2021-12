Una actriz de Hawkeye acusó que fue bloqueada de Instagram por publicar spoilers sobre la serie

Una actriz que forma parte del Universo de Marvel Studios habría sido bloqueada de Instagram a raíz de sus publicaciones sobre Hawkeye.

A través de su propia cuenta en la red social, la intérprete aseguró que la plataforma perteneciente a Meta la bloqueó ante sus publicaciones que incluían spoilers sobre el episodio más reciente de la nueva serie del MCU.

Por supuesto, si están al día con Hawkeye ya pueden deducir de quién estamos hablando, pero si todavía no ven el cuarto capítulo de la serie les advertimos que a continuación encontrarán spoilers.

Pese a que mucho antes del estreno se reportó que Florence Pugh regresaría como Yelena Belova en el contexto de la serie de Hawkeye, cuando la hermana de Natasha Romanoff apareció en pantalla durante el cuarto episodio del programa de Clint Barton y Kate Bishop no fueron pocos los que se sorprendieron y entusiasmaron con el retorno del personaje.

De hecho, mientras ya hay fanáticos que están elaborando teorías y especulando respecto al inminente segundo enfrentamiento entre Yelena y Clint, la propia Florence Pugh no dudó en compartir su emoción por su participación en Hawkeye a través de su cuenta de Instagram.

Así, durante la mañana del miércoles pasado, Pugh no solo compartió una foto de su aparición como Yelena, sino que también subió varias historias enfocadas en la nueva serie del MCU.

Pero mientras Hailee Steinfeld, la actriz tras Kate Bishop, no tardó en responder a las publicaciones de Pugh, parece que también hay fanáticos que se molestaron y a través de la misma red social la actriz de Midsommar acusó que Instagram la habría bloqueado por sus publicaciones.

“Nunca pensé que publicar amor sobre un programa en el que aparezco sería eliminado ... pero aquí estamos. Alguien de aquí se quejó, así que se me impidió publicar mi propia aparición en un programa en el que estoy muy involucrada. Esto es más que ridículo. Estar en Hawkeye es un privilegio y gracias a todos los que me dieron la bienvenida dentro y fuera del set y a todos los que están mirando”, escribió Pugh.

La actriz no detalló qué gatilló su bloqueo en Instagram, pero en general esa plataforma toma medidas ante las denuncias de usuarios por lo que es probable que personas molestas por los spoilers denunciaran la cuenta de Pugh. No obstante, por ahora no hay certeza de cuanto durará este bloqueo a la cuenta de la actriz que debutó en el MCU en el contexto de Black Widow, por lo que tendremos que esperar para ver si ella podrá publicar sobre las próximas apariciones de Yelena.