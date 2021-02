Una adaptación de The Department of Truth, el cómic sobre teorías conspirativas de James Tynion IV, está en desarrollo

The Department of Truth recién llegó a su quinto número, pero ya existen planes para convertir en una serie a este cómic escrito por James Tynion IV (Batman, Something is Killing the Children) y dibujado por Martin Simmonds (Dying Is Easy).

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Sister, la compañía de producción fundada por Elisabeth Murdoch, Stacey Snider y Jane Featherstone, adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de The Department of Truth.

Si bien con eso Sister podría concretar una serie o una película de The Department of Truth, actualmente el plan de la compañía apuntaría a un programa de televisión que sería escrito por el propio Tynion junto a un guionista que aún no es escogido pero que ya están buscando. Todo mientras el escritor también se desempeñaría como productor ejecutivo junto a Simmonds.

The Department of Truth es un cómic que se comenzó a publicar en 2020 bajo en amparo de Image y su premisa gira en torno a la historia de Cole Turner, un agente del FBI que inesperadamente descubre a una organización que está encargada de lidiar con las teorías conspirativas y su efecto en la realidad.

Por ahora no hay plazos para el desarrollo de la serie de The Department of Truth, pero si quieren saber más sobre este cómic aquí tienen la sinopsis de su primer número:

“Cole Turner ha estudiado teorías de la conspiración toda su vida, pero no está preparado para lo que sucede cuando descubre que todas son ciertas, desde el asesinato de JFK hasta la teoría de la Tierra plana y los reptiles cambiaformas. Una organización los ha estado encubriendo durante generaciones. ¿Cuál es el profundo y oscuro secreto detrás del Departamento de la Verdad?”