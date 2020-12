Una apuesta de comedia está en desarrollo para seguir expandiendo el universo de The Walking Dead

La serie principal de The Walking Dead terminará en 2022, sin embargo, AMC está desarrollando un montón de proyectos para mantener a flote a esa popular franquicia.

Así, además de anticipadas entregas como la serie de antología llamada Tales of the Walking Dead y la serie de Carol y Daryl, ahora el director de contenido de la franquicia, Scott Gimple, reveló que se está desarrollando una producción de comedia ambientada en el universo de The Walking Dead.

En el marco de The Walking Dead Holiday Special (vía Comicbook), Gimple reveló que está trabajando en un nuevo proyecto que pretende poner una cuota de humor en la franquicia.

“Estamos trabajando en una comedia de The Walking Dead en este momento”, dijo Gimple. “No nos burlaremos de nuestro mundo, pero es más una versión cómica del mundo”.

Gimple no entregó más detalles sobre esa apuesta por lo que por el momento se desconoce si será una serie, una tanda de cortos o si se presentará en formato live-action o animado.

Si bien The Walking Dead terminará en 2022, aún queda bastante de la serie principal y producciones como Fear The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond ya están expandiendo el universo de esa adaptación.