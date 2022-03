Una corte holandesa revocó la multa de 10 millones de euros a EA por los loot boxes de FIFA

Un tribunal holandés anuló la multa de 10 millones de euros impuesta a Electronic Arts por su cuestionada mecánica de loot boxes o cajas de botín en su modo FIFA Ultimate Team (FUT). La decisión de la División de Jurisdicción Administrativa holandesa se tomó luego de una apelación solicitada por EA, dejando sin efecto a la multa ejecutada en el 2020.

Previamente, el Tribunal de la Haya había decretado que EA había infringido las normativas de juego y apuestas holandesas mediante la venta de paquetes FUT en FIFA. Donde se multó al editor de videojuegos con 500 mil euros por cada semana que continuara vendiendo los loot boxes, con una sanción máxima de 10 millones. La jugada de Electronic Arts fue seguir vendiendo los complementos y en el futuro apelar a un perdón, lo cual, para suerte de ellos efectivamente pasó.

La corte decidió el pasado miércoles que las cajas de botín no calificaban como “un juego aislado” y que comprar los paquetes representaban una acción voluntaria de los jugadores para mejorar sus equipos, y no una apuesta como se había planteado en un principio.

“La gran mayoría de los paquetes se obtienen y se utilizan para participar en el juego. Dado que los paquetes no son un juego independiente, no son un juego de azar y no requieren licencia. Por lo tanto, el editor no ha violado la Ley de Juegos de Azar y, por lo tanto, la Autoridad de Juego no debería haber impuesto una multa coercitiva al editor. La División de Jurisdicción Administrativa ha ‘revocado’ la sanción impuesta”, dictaminó el tribunal.

Aunque todo resultó beneficioso para EA, no han sido tiempos muy buenos para su franquicia de fútbol. Recientemente, se informó que la empresa de videojuegos estaba buscando cambiar el nombre “FIFA” dado el alto costo de licencia que han tenido que pagar hacia el ente rector de ese deporte. Incluso, ya registraron el nombre EA Sports FC, lo cual, es un indicio de lo que la compañía podría planear para sus futuros juegos de fútbol.