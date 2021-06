Una enorme cantidad de sitios web de diferentes partes del mundo estuvieron caídos por cerca de una hora

Durante la madrugada de este martes una enorme cantidad de sitios web presentaron problemas siendo imposible ingresar por más de 40 minutos. Según fue dado a conocer, la caída de estos se habría debido a un error en la red de distribución (CDN) del servidor Fastly.

Esto habría afectado a diferentes sitios como Amazon, eBay, Spotify, Twitch o Reddit, así como a medios de comunicación como The New York Times, The Guardian y CNN.

Mientras se extendió el problema, gran parte de estos sitios presentaban errores de conexión o ‘Error 503 Service Unavailable’.

A través del log de Fastly, dieron a conocer que se encontraban investigando un “potencial impacto en el rendimiento de sus servicios CDN”, y luego tras cerca de una hora, señalaron que el error había sido identificado y el arreglo había sido implementado. Posteriormente, señalaron que los usuarios ya podrían ingresar a los sitios “a medida que regresan los servicios globales”.