Una esperada reunión es el foco de las nuevas ilustraciones promocionales de Spider-Man: No Way Home

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Aunque no fueron pocos los fanáticos que clamaron por un cambio en esa estrategia, durante toda la campaña promocional de Spider-Man: No Way Home tanto Sony como Marvel Studios optaron por mantener en el terreno de la sorpresa a algunos de los elementos más rumoreados de la película y solo adelantaron puntos con el papel del Multiverso y las apariciones de los villanos.

En ese sentido, aún existe muy poco material oficial de Spider-Man: No Way Home que haga alusión o incluya a las grandes sorpresas de la película que abarcan desde el cameo de Charlie Cox como Matt Murdock hasta las esperadas apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man.

Pero aunque aún no existen imágenes oficiales de buena calidad para que puedan poner a los tres Spider-Man juntos en su fondo de pantalla, recientemente se dieron a conocer algunas ilustraciones que pueden ayudarlos a sobrellevar la espera por un póster o adelanto con los Spidey de Maguire, Garfield y Holland.

Después de todo, de la mano del lanzamiento de algunas poleras oficiales de Spider-Man: No Way Home en sitios como Amazon, se revelaron tres ilustraciones que muestran a los Spider-Men lado a lado.

Todo mientras que para los fans de Matt Murdock también se lanzó una polera sobre el excelente abogado.