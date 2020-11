Una guionista despedida de Superman & Lois disparó contra los problemas en la serie

La guionista Nadria Tucker (Krypton, Underground) anunció que fue despedida de la nueva serie del Arrowverso, Superman & Lois.

Pero lo llamativo radica en el hecho de que la escritora decidió cuestionar a las barreras existentes para generar una mayor diversidad en el proyecto que se centrará en los personajes interpretados por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch.

“Algunas noticias personales: el miércoles recibí la noticia de que mi contrato con Superman y Lois no se extenderá, que mis servicios ya no son necesarios, que mi propuesta y borrador de guión eran insatisfactorios (obviamente no estoy de acuerdo con ese último)”, explicó.

“Esto sucedió después de meses en que estuve marcando bromas de #metoo en los diálogos, de defender la prueba de Bechdel, de LUCHAR para asegurarme de que las únicas caras negras en la pantalla no fuesen villanos, de presentar historias para personajes femeninos (¡hay una en el título de la serie!) que fueron ignoradas”, agregó Tucker.

“Mis colegas me han asegurado que fui genial en la sala, así que sé que no estoy loca. Debatí si publicar esto, pero mi propio bienestar mental exige que lo haga. La única forma en que la mierda cambie es exponiéndola”, finalizó.

Por ahora la fecha de Superman & Lois no tiene fecha de estreno.