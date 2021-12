Una nueva sinopsis de Doctor Strange in the Multiverse of Madness promete “una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio”

Aunque Marvel Studios ya presentó un tráiler y un póster para la próxima película de Doctor Strange, el estudio todavía no revela muchos antecedentes oficiales respecto a la historia de la próxima cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

De hecho, más allá de los rumores y supuestas filtraciones, aún no hay claridad respecto a la trama de la producción que será conocida como Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero aunque es probable que Marvel Studios mantenga un importante grado de hermetismo hasta la antesala del estreno, recientemente se reveló una sinopsis que podría comenzar a aclarar la propuesta de la secuela de Doctor Strange.

Resulta que mediante un par de publicaciones el sitio web de Marvel para Japón reveló una nueva sinopsis de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Esta descripción de la película fue recogida por el portal The Cosmic Circus y a grandes rasgos refuerza la idea planteada por el primer tráiler y sostiene que en esta nueva entrega del MCU veremos cómo Stephen Strange recurre a Wanda Maximoff para tratar de lidiar con los peligros del Multiverso.

Pero mientras se reafirma que Wong es el Hechicero Supremo (tal y como se señaló en Spider-Man: No Way Home) e incluso se reitera que Strange Supreme será una amenaza, la sinopsis no dice nada sobre los papeles de América Chavez y Christine Palmer.

“Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el ex cirujano genio y el mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como una figura central en los Vengadores”, señala la sinopsis. “Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada ‘el Multiverso’. Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo, y la más poderosa de los Vengadores: Scarlet Witch, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza del universo se parece exactamente a Doctor Strange”.

Y, como si eso no fuera suficiente, la sinopsis también promete una experiencia cinematográfica memorable.

“El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará al mundo entero con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio”, concluye la descripción.

¿Cómo se traducirá todo eso en pantalla? Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022 para que puedan averiguarlo.