Una rumor dice que Nintendo estaría trabajando en emuladores de Game Boy Advance y Game Boy para Switch

Pese a que todavía no se anuncia nada oficial, durante esta semana se volvieron a instalar los rumores sobre emuladores de Game Boy Advance y Game Boy para Nintendo Switch.

Siguiendo algunos reportes que emergieron durante el año pasado, ahora un usuario identificado como trashbandatcoot en Twitter recogió una supuesta filtración de 4Chan que mostraría que Nintendo seguiría trabajando para llevar títulos de Game Boy Advance y Game Boy a la Switch.

De acuerdo a esta información, en esta fase de desarrollo el emulador de Game Boy Advance se llamaría “Sloop” y el emulador de Game Boy llevaría por nombre “Hiyoko”. Aquellas denominaciones serían provisorias y no influirían para nada en el producto final. Todo mientras que supuestamente este proyecto estaría avanzando bajo el amparo de la subsidiaria Nintendo Europe Research & Development y, aunque aparentemente algunos juegos ya podrían correr en este sistema, aún habrían errores a considerar.

En ese sentido, es importante que tengan en cuenta que aunque en esta rumoreada filtración aparecen juegos como Pokémon Pinball: Ruby and Sapphire, Tactics Ogre: The Knight of Lodis, Super Robot Taisen: Original Generation, Ninja Five-O y Golden Sun, nada asegura que aquellos títulos estén en la versión final de este proyecto.