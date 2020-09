Una serie de cambios a los escenarios llegan de la mano del parche de mitad de temporada de Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout se ha convertido en uno de los juegos más populares del último tiempo, y ahora llega la actualización de mitad de temporada la cual suma una serie de cambios a las rondas ya conocidas.

Según dio a conocer Anthony Pepper, Senior Designer de Mediatonic, “estamos emocionados por anunciar una gran gama de cambios en las rondas para mantener fresca y divertida la experiencia de Fall Guys, antes de que llegue la Temporada 2”.

El desarrollador se refirió a la actualización a través del blog de PlayStation donde mencionó que con el reciente parche “empezarás a ver que no todo es como parece en The Blunderdome. Los favoritos tendrán que ser abordados de otras formas, con la suma de docenas de obstáculos, rotaciones vertiginosamente aleatorias y, por supuesto, muchas frutas cayendo", mencionaron, agregando que “jugadores no tendrán idea cuándo sucederán estos cambios”.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas, muchos ya han identificado los trucos y formas de pasar con mayor facilidad cada nivel, lo que le quitaba un tanto de diversión al juego, ahora con el plus de aleatoriedad, esto será mucho más difícil.

Junto con todo lo anterior es que se implementará el nuevo sistema anti-trampas, con lo cual se espera que disminuya considerablemente la presencia de hackers.