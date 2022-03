Una sinopsis anticipa que Obi-Wan tendrá “una misión crucial” en su serie

Cuando todavía faltan un par de meses para el estreno de la serie, Disney Plus dio a conocer una nueva sinopsis para Obi-Wan Kenobi.

Mediante su página para el programa, el streaming compartió una breve descripción de esta nueva producción de Star Wars que tantea que durante el período entre Revenge of the Sith y A New Hope en el que se desarrollará esta historia las cosas no serán tan tranquilas como muchos imaginaron para el Jedi.

Después de todo, siguiendo lo que anticipó en el primer tráiler, en Obi-Wan Kenobi el personaje titular no solo tendrá que lidiar con la amenaza de los Inquisidores, sino que también deberá cargar con las consecuencias del ascenso del Imperio y el paso al lado oscuro de Anakin Skywalker.

Pero como eso ya se sabía quizás lo más llamativo de esta sinopsis es la promesa de que Kenobi tendrá “una misión crucial” en esta nueva serie.

“Durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Kenobi debe enfrentarse a aliados convertidos en enemigos y enfrentarse a la ira del Imperio”, dice la sinopsis.

Si bien hay rumores que apuntan a lo que podría implicar esa misión, hasta ahora Lucasfilm no se ha pronunciado oficialmente al respecto y solo podemos especular que aquello sería lo que llevará a Kenobi a dejar temporalmente su exilio en Tatooine.

Obi-Wan Kenobi se estrenará este 25 de mayo mediante Disney Plus.