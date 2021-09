Valve trabaja en tecnología que permitiría jugar los títulos de Steam mientras se descargan

Al parecer Valve se encuentran trabajando en una serie de actualizaciones para Steam, y según una reciente información estos estarían viendo la forma de permitir que los jugadores puedan jugar a los diferentes títulos mientras estos se descargan, como ocurre algunas consolas.

Esto salió a la luz a través de una patente de la compañía, la cual se ingresó en marzo pasado y fue publicada durante la jornada de hoy. Según fue dada a conocer, la tecnología permitiría priorizar la descarga de ciertos archivos durante el proceso para que los jugadores puedan acceder a los títulos sin tener que esperar la descarga completa.

Este no sería el único fin que tendría, ya que también permitiría deshacerse de archivos que no son utilizados sin afectar al juego, en caso de que necesites liberar espacio en tu computadora.

Esta tecnología no es del todo nueva, y ya se aplica en el caso de PS4 y Xbox One, donde tras descargar determinados archivos ya puedes comenzar a jugar los diferentes títulos. Otro caso similar es el de Call of Duty, donde los jugadores pueden desinstalar determinadas partes que no ocupen con el fin de liberar espacio.

En 2015, Valve ya intentó algo similar con el lanzamiento de Mortal Kombat 10, el cual se podía descargar en partes, sin embargo, esto causó varios problemas desencadenando las críticas de los usuarios y obligando a Valve a retirar la opción.