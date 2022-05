Varias teorías sobre la serie de Obi-Wan Kenobi estarían equivocadas según Ewan McGregor

¿De qué se tratará Obi-Wan Kenobi? Si nos quedamos solo con lo que han señalado Disney Plus y Lucasfilm, lo único definitivo por el momento es que la nueva serie de Star Wars retomará la historia del Jedi titular 10 años después de los eventos de Revenge of the Sith y, en un contexto donde el Imperio está en pleno apogeo, contará una historia que involucrará a los Inquisidores y al mismísimo Darth Vader.

Pero como en los distintos tráilers y descripciones del programa se ha dejado bastante espacio para la imaginación, durante lo últimos meses las bases de la historia han dado pie a varias conjeturas y rumores que abarcan desde cameos de otros personajes conocidos de la franquicia hasta giros en la anticipada revancha entre Obi-Wan y Vader.

En ese sentido, como siempre hay personas que toman las teorías y rumores como algo definitivo, Ewan McGregor deslizó que puede que sus nociones pre-concebidas de Obi-Wan Kenobi no reflejen apropiadamente lo que mostrará la serie.

Después de todo, al abordar su esperado retorno como Kenobi en una entrevista con AP, McGregor dijo que ha visto algunas teorías de internet y varias están equivocadas.

“Me gusta ver la reacción de la gente a los tráilers - el teaser tráiler y luego el tráiler real-. Y están todas estas personas a las que les gusta desglosarlo y decirle a su audiencia de qué trata la serie”, señaló el actor. “Y, ya sabes, ellos principalmente están equivocados. Entonces, eso es bastante divertido de ver”.

McGregor obviamente no indicó qué especulaciones están erradas sobre la propuesta de la serie, por lo que para averiguarlo tendremos que esperar a que Obi-Wan Kenobi presente sus episodios a partir de este 27 de mayo mediante Disney Plus.