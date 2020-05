Vean el adelanto de la reunión del elenco de El Señor de los Anillos

El elenco de El Señor de los Anillos será el foco de la próxima reunión virtual organizada por Josh Gad, por lo que el actor de Beauty and the Beast dio a conocer un tráiler para promocionar el nuevo episodio de su especial Reunited Apart.

Siguiendo lo que ya había orquestado con los elencos de The Goonies y Volver al Futuro, ahora Gad reunirá a Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pippin), Viggo Mortensen (Aragorn), Andy Serkis (Gollum), Sean Bean (Boromir), Karl Urban (Éomer), Miranda Otto (Éowyn), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen) y Dominic Monaghan (Merry) con el director de la aclamada trilogía, Peter Jackson, y la co- guionista Fran Walsh.

Puede ver el adelanto de la reunión aquí:

Este reencuentro virtual del elenco de El Señor de los Anillos estará disponible en el canal de Josh Gad en YouTube desde este domingo 31 de mayo.