Vean el tráiler de Winning Time, la serie que explorará el legado de Los Angeles Lakers

Antes de Lebron James, Kobe Bryant y el mismísimo Michael Jordan, Los Angeles Lakers tuvieron una época dorada en los ochenta con Magic Johnson a la cabeza. Ahora, HBO Max quiere retratar la era de los Showtime Lakers a la pantalla chica, que tendrá un elenco lleno de estrellas interpretando a los basquetbolistas.

Aquí está la sinopsis proporcionada por HBO: “Una serie rápida que narra la vida profesional y personal de Los Angeles Lakers de la década de 1980, una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una era, tanto en y fuera de la cancha”.

“La nueva serie dramática de HBO ‘Winning Time: The Rise of The Lakers Dynasty’ se estrenará en marzo de 2022 con diez episodios en HBO y estará disponible para transmitir en HBO Max. Basado en el libro de Jeff Pearlman ‘Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s’”, adelantan.

Mira el tráiler a continuación:

La adaptación televisiva, tendrá un elenco conformado por John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young, Rob Morgan y Sally Field.

La serie llegará el 6 de marzo a HBO Max.