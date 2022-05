Vean un poco más de la confrontación entre Owen Lars y Obi-Wan en este nuevo clip de la serie de Kenobi

Un nuevo clip de Obi-Wan Kenobi ha sido revelado. A una semana del estreno de la serie, en el contexto de una entrevista de Ewan McGregor y Hayden Christensen, el programa Lorraine compartió otro vistazo a la nueva entrega de la franquicia espacial.

Este acercamiento al próximo programa de Star Wars no es muy extenso, sin embargo, nos muestra un poco más de una escena que fue adelantada en el tráiler más reciente e incluye a Owen Lars (Joel Edgerton) confrontando a Kenobi (Ewan McGregor) sobre la crianza de Luke Skywalker.

Recuerden que en esta serie Obi-Wan ya estará en Tatooine tratando de cuidar a Luke, sin embargo, Owen no verá de buena manera sus acciones y lo criticará por tratar de influir en la vida de otro Skywalker en lo que a esas alturas es una referencia a la supuesta muerte de Anakin.

Aquel clip indudablemente nos recuerda un fragmento del arco “From The Journals Of Obi-Wan Kenobi” del cómic de Star Wars escrito por Jason Aaron. No obstante, por ahora no sabemos qué rumbo emprenderá la historia desde ese punto y solo nos queda esperar al debut de los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi este 27 de mayo mediante Disney Plus.