¿Veremos el funeral de Steve Rogers en The Falcon and the Winter Soldier?

La última vez que vimos a Steve Rogers en Universo de Marvel Studios, el héroe que conocimos como Capitán América apareció en 2023 para entregarle su icónico escudo de vibranium a Sam Wilson. Por supuesto, la idea de esa escena era que aquel era el final de la historia de Steve y que Sam asumiría el papel de Capitán América como parte de una trama que se explorará en The Falcon and the Winter Soldier.

No obstante, en medio de los reportes sobre un posible regreso de Chris Evans como Steve Rogers, han comenzado a surgir las preguntas respecto a cómo se abordará el destino del Capitán América original en la nueva serie de Marvel Studios y particularmente se ha instalado con fuerza una teoría que dice que The Falcon and the Winter Soldier podría mostrar el funeral del Cap.

Esta semana se dieron a conocer nuevas fotos de The Falcon and the Winter Soldier que muestran a Sam y Bucky en acción y además ofrecen un nuevo acercamiento a Sharon Carter. Sin embargo, varios fanáticos han decidido reparar en otro punto de las fotos y creen que una imagen de Sam Wilson estaría ambientada antes o después del funeral de Steve Rogers. De hecho, hasta hay personas que creen que la foto estaría situada en la casa donde Rogers se reencontró con Peggy Carter al final de Avengers: Endgame, pero actualmente no hay pruebas definitivas al respecto.

Pero aunque eso ciertamente podría quedar como una simple teoría o especulación de los fanáticos ansiosos por el estreno de la serie, esta no es la primera vez que se plantea que el funeral de Steve podría figurar en The Falcon and the Winter Soldier y también surgieron especulaciones similares con imágenes de los adelantos del programa.

Obviamente nada de esto está confirmado y todo esto podría ser una estrategia promocional que deliberadamente pretende tantear un funeral de Steve para disuadir las teorías sobre los verdaderos puntos de la trama. Pero también hay que tener en cuenta que Rogers no solo envejeció, sino que además hay que recordar su destino y ausencia (sea por el motivo que sea) serán clave para una serie que precisamente quiere abordar qué pasará con el manto del Capitán América.

Por otra parte, también hay que recalcar que Don Cheadle reveló que aparecerá como James Rhodes/ War Machine en la serie, por lo que aunque aún no está claro el contexto de su participación, un funeral o memorial ciertamente sería una ocasión pertinente.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.