Versión temprana de Horizon Forbidden West se filtra a semanas del lanzamiento

Quedan unas semanas para que llegue Horizon Forbidden West y ahora se filtraron una serie de detalles de una versión temprana del juego.

Todo comenzó, este lunes cuando comenzaron a surgir una serie de imágenes que apuntaban a ser de una versión de PS4 del juego. Desde VGC confirmaron que se trata de una versión filtrada legítima, y que junto con algunos recursos artísticos, también se habría filtrado todo el contenido central planeado para el final del juego.

Según menciona, luego de que las imágenes se publicaran a través de Twitter, estas se eliminaron debido a un reporte de derechos de autor, lo que viene a reforzar a que se trataría de contenido verídico.

Por el momento, mayores detalles de esta build no han surgido en sitios de Internet, pero es posible que ocurra algo similar con lo de The Last of Us Part 2, que previo al lanzamiento surgieron una gran cantidad de detalles de su historia.

Horizon Forbidden West tiene programado su lanzamiento para el próximo 18 de febrero, y llegará tanto a PS4 como PS5.