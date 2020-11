Viajes en el tiempo y Baby Yoda son parte del tráiler para el nuevo especial de Navidad de Star Wars

El especial de Navidad de Star Wars es uno de los capítulos más infames de la historia de la saga espacial, sin embargo, Disney quiere intentar enmendar la oscura tradición de producciones navideñas de la saga con una nueva apuesta de LEGO Star Wars.

Se trata del LEGO Star Wars Holiday Special, una nueva apuesta navideña de la saga que se presentará en diciembre mediante el streaming Disney Plus.

Como podrán ver en el nuevo tráiler de esta producción, este especial de Star Wars usará a los viajes en el tiempo como la excusa perfecta para reunir a un montón de personajes de la saga y, por ejemplo, Rey podrá enfrentarse a Darth Vader, conocer a Luke y Yoda, y Han Solo se reunirá con su versión de The Force Awakens.

Pero esos encuentros no serán lo único que marcará a este especial y adelanto también plantea que esta historia incluirá desde una aparición especial de “Baby Yoda” de The Mandalorian hasta Kylo Ren sin camiseta porque aparentemente en Disney tampoco se han olvidado de los memes de The Last Jedi.

Si todo eso parece un montón de información para ustedes, prepárense para ver el tráiler:

LEGO Star Wars Holiday Special será conocido como LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas en Latinoamérica y se estrenará el 4 de diciembre en Disney Plus.