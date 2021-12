Vincent D’Onofrio felicitó a Charlie Cox ante la confirmación de su regreso como Daredevil en el MCU

Sumen a Vincent D’Onofrio al listado de personas que están felices por el inminente retorno de Charlie Cox como Daredevil.

Poco después de que el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmara que Cox será el Matt Murdock del MCU, D’Onofrio felicitó a su compañero de elenco de la popular serie de Daredevil que emitió Netflix.

“Muy feliz por Charlie Cox que realmente se merece esto. Es un gran actor y un tipo maravilloso. Puso mucho para interpretar a Daredevil de una manera muy única. Amo esta noticia”, señaló el actor detrás de Wilson Fisk citando un artículo al respecto en su cuenta oficial de Twitter.

Si bien Feige no reveló en qué proyecto volveremos a ver a Cox como Daredevil, el principal rumor al respecto sostiene que el héroe de Hell’s Kitchen será parte de Spider-Man: No Way Home.

Pero aunque aún falta una semana para que tengamos la respuesta a aquello, actualmente el propio D’Onofrio es el foco de las especulaciones en el contexto de la serie de Hawkeye donde varios creen que el actor podría regresar como el Kingpin.

No obstante, mientras aún hay un grado de misterio al respecto, D’Onofrio no quiere solo él y Cox sean parte del MCU y en un tweet posterior clamó por la inclusión de Deborah Ann Woll como Karen Page.

“No olvidemos Deborah Ann Woll y la profundidad que aportó al personaje de Karen Page, un increíble personaje de Marvel”, sentenció el actor.

Pero claro, por ahora no hay nada definitivo al respecto y por el momento Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, solo ha dejado abierta la puerta para otros potenciales regresos de los actores y personajes de las series de Marvel que emitió Netflix.

“Siempre digo que cada vez que un personaje regresa a la caja de arena de Marvel, se convierte en otra herramienta en la capacidad de narración de historias de la MCU. Como dije antes, la buena noticia es que todo se revelará cuando la gente finalmente vea (las producciones)”, dijo Feige a ScreenRant.

Mientras aún falta para confirmar definitivamente si Cox aparecerá o no en Spider-Man: No Way Home, quizás este miércoles el nuevo episodio de Hawkeye pueda decirnos algo sobre el futuro de Kingpin.