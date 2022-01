Vincent D’Onofrio señaló que Disney+ habría sido un factor en la cancelación de Daredevil

¿Por qué fue cancelada la serie de Daredevil? Esa es la pregunta que un montón de fanáticos se han hecho desde que Netflix y Marvel Television anunciaron que el programa del vigilante de Hell’s Kitchen no seguiría adelante tras su tercera temporada. Pero aunque durante los últimos años han surgido diversos reportes que apuntan tanto al streaming como a la difunta división televisiva de Marvel, ahora Vincent D’Onofrio aseguró que los planes para Disney+ también habrían sido un factor.

En una conversación con un podcast llamado Marvel News Desk, el actor que interpretó a Wilson Fisk en Daredevil fue consultado respecto a cómo se sintió con el final de la serie y en particular sobre si experimentó un grado de satisfacción con lo que quedó como la conclusión por defecto para esa historia de Matt Murdock.

“No creo que ninguno de nosotros estuviera bien”, dijo D’Onofrio. “Creo que dijimos: ‘Oh, está bien, teníamos un programa exitoso y ahora se ha ido’. Pero poco después de eso, al mismo tiempo que grupos como #SaveDaredevil comenzaron a surgir, el elenco -creo que la mayoría de nosotros, pero sé que Charlie (Cox) y yo con seguridad, y a Deborah (Ann Woll)- creo que comenzamos a enterarnos de las razones por las que eso sucedió. Así que entendimos lo que Marvel estaba haciendo porque salió Disney Plus”.

Disney Plus fue anunciado a inicios de noviembre de 2018 y Daredevil fue cancelada a fines de ese mismo mes por lo que la línea de tiempo que plantea D’Onofrio tiene sentido. De hecho, en los reportes sobre la cancelación de Daredevil y sus razones siempre se tanteó que los planes para ese streaming y las tensiones entre Marvel Television y Marvel Studios eran un factor a considerar. En ese sentido, las declaraciones de D’Onofrio solo reafirmarían aquellas conjeturas con una información más o menos oficial.

Por otra parte el actor contó que aunque entendía por qué se estaba dando este cambio en las series basadas en los cómics de Marvel, igualmente existía una decepción en el equipo y el elenco de Daredevil.

“Cuando estás en este negocio por mucho tiempo como todos lo hemos estado, tenía sentido comercialmente”, dijo D’Onofrio sobre la cancelación. “Lo que no tenía sentido para nosotros era por qué no continuaríamos ese programa o la idea de cómo funcionó y qué tan bien funcionó. Conceptualmente, creo que nos decepcionó, pero creo que todos entendíamos lo que estaba pasando y era algo inevitable. En este negocio aprendes a aceptar las cosas porque sabes que al final es un negocio y no hay nada que puedas hacer al respecto”.

Los responsables de Daredevil alcanzaron a trazar ideas para la cuarta temporada, por lo que aunque Charlie Cox y el propio D’Onofrio repitieron sus papeles en el MCU, el actor lamentó que aquella historia no pudiera continuar.

“Una de las cosas de perder la oportunidad de hacer una cuarta temporada fue que, sé que Charlie siente lo mismo y sé que se sentiría cómodo conmigo hablando por él porque Charlie y yo somos amigos; había mucho más para explorar con su personaje y el mío. Con todos los personajes en mi opinión, y solo esperábamos poder hacerlo y resulta que he podido hacerlo con Hawkeye ahora y Charlie está allí en Spider-Man”, sentenció D’Onofrio.

Por ahora no hay nada oficial sobre el futuro de D’Onofrio y Cox como Wilson Fisk y Matt Murdock, por lo que tendremos que esperar para averiguar si los rumores son reales y veremos más de los actores como esos personajes.