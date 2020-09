WandaVision debutará este año en Disney Plus

La pandemia de COVID-19 ha modificado completamente los planes de Marvel Studios para su fase cuatro de estrenos.

No solo una nueva postergación del estreno de Black Widow estaría en evaluación, sino que también hubo un retraso en las grabaciones de la serie de The Falcon and the Winter Soldier. Más aún, el futuro del resto de series que deben debutar en el servicio de streaming Disney+ no está claro.

Sin embargo, en ComicBook.com explican que ahora Disney Plus anunció algunos de los títulos que se sumarán al servicio en los próximos meses, incluyendo a la serie WandaVision que estará centrada en torno al personaje de la Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen y que eventualmente podría traer de regreso a Vision (Paul Bettany).

Esta señal surge luego de que el destino de la serie era incierto, ya que sus filmaciones habían comenzado en noviembre del año pasado y tuvieron que interrumpirse en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, un reporte sostuvo que el equipo y el elenco volvió a los sets en julio, lo que aparentemente habría permitido concluir a una serie que originalmente planeaba un estreno en diciembre de este año.

Por ahora en Disney+ no han establecido una fecha oficial, pero tengan en cuenta que se esperaba que The Falcon and the Winter Soldier fuese estrenada antes, ya que sus filmaciones comenzaron en octubre de 2019. Pero los planes fueron alterados y ahora se contempla que WandaVision.