Warner Bros. está regalando Injustice: Gods Among Us en PC, PS4 y Xbox 360

Buenas noticias para todos los que no poseen Injustice: Gods Among Us, y es que desde Warner Bros. están regalando el juego para PC, PS4, y Xbox 360 (compatible con Xbox One).

El juego de peleas desarrollado por NetherRealm estará gratuito hasta el próximo 25 de junio, y una vez que lo añadas a tu biblioteca te queda de forma permanente.

Puedes acceder al juego desde los siguientes enlaces PC, PS4 y Xbox 360.

Este es el segundo juego que regalan desde la compañía, ya que en mayo pasado regalaron Lego Ninjago, y forma parte de la iniciativa #PlayAtHome, para que las personas se queden en sus hogares.