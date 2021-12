Warner Bros habría confirmado el regreso de dos personajes de Man of Steel en la película de The Flash

[Esta nota podría contener spoilers sobre la película de The Flash]

Desde que se confirmó que la película de The Flash abordaría el tema del Multiverso e incluiría apariciones de personajes como el Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck, se han multiplicado los rumores y reportes sobre otros supuestos regresos que serían parte de la primera cinta en solitario del velocista escarlata.

En ese contexto, aunque hasta ahora Warner Bros ha mantenido una estricta reserva en torno a lo que será The Flash, recientemente la división para Reino Unido del estudio podría haber confirmado un rumor sobre el elenco de aquella producción.

Particularmente en un artículo enfocado en los estrenos de la compañía para 2022, Warner Bros Reino Unido indicó que Michael Shannon y Antje Traue serían parte del elenco de la película de The Flash junto a Ezra Miller (The Flash/Barry Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Michael Keaton (Bruce Wayne/Batman), Kiersey Clemons (Iris West) y Sasha Calle (Supergirl).

Por supuesto, aunque esta publicación no detalla los papeles de Shannon y Traue, cabe recordar que ambos actores fueron parte de Man of Steel y mientras Shannon interpretó al General Zod, Traue dio vida a Faora-Ul.

Considerando cómo concluyó Man of Steel por ahora se desconoce cómo aparecerían ambos personajes en esta nueva película, aunque con el Multiverso y distintas líneas temporales sobre la mesa claramente hay muchas posibilidades que obviamente pueden involucrar distintos escenarios con Supergirl.

Pero por ahora la publicación de Warner Bros Reino Unido no entrega muchas certezas y por lo tanto hay que seguir tomando esta información con cautela.

La película de The Flash se estrenará en noviembre de 2022, fue dirigida por Andy Muschietti (IT) y, de acuerdo a este artículo, en su historia “Ezra Miller interpreta a Barry Allen, también conocido como The Flash, que supera los límites de sus superpoderes en el primer largometraje independiente del superhéroe de DC”.