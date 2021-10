WarnerMedia estaría dispuesto a concretar The Matrix 5 independiente del resultado de Resurrections

The Matrix Resurrections traerá de regreso a la clásica franquicia de ciencia ficción que nos presentó al mundo de Trinity, Neo, Morpheus y compañía, pero ¿qué pasará tras el estreno de la que será la cuarta película de The Matrix? Hasta ahora Warner Bros no ha anunciado nada de manera oficial, sin embargo, recientemente desde WarnerMedia dieron entender que no pretenden cerrar las puerta a una eventual quinta entrega de la saga.

Durante esta semana el portal Deadline conversó con Ann Sarnoff, la presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks, sobre la estrategia de estrenos simultáneos que la compañía adoptó para este 2021.

Así, después de dar esperanza sobre la realización de la segunda parte de Dune, la ejecutiva abordó el tema de The Matrix Resurrections y, al ser consultada respecto a cómo el estreno simultáneo en cines y HBO Max podría impactar los planes para este regreso de la franquicia, Sarnoff dio a entender que Warner Bros estaría dispuesto a concretar una potencial The Matrix 5.

“Siempre que Lana (Wachowski) quiera hacer una película, estamos dentro”, señaló Sarnoff.

Por supuesto, el interés de Warner Bros no implica necesariamente que The Matrix 5 será una realidad. Recuerden que un tiempo atrás la propia Lana Wachowski contó que rechazó varias ofertas para realizar otra entrega de la saga de Neo y recién accedió a concretar esta nueva película después de que sus vivencias personales la inspiraran a trazar otra historia en ese mundo.

En ese sentido, lo más rescatable de las declaraciones de Sarnoff parece ser el hecho de que otra eventual película de The Matrix no estaría (tan) sujeta al desempeño de taquilla de The Matrix Resurrections, la nueva entrega que debutará este 22 de diciembre en los cines y la versión de HBO Max de Estados Unidos.