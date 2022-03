WB Games Avalanche confirma que Hogwarts Legacy no tendrá micro-transacciones

Ayer finalmente conocimos más detalles de Hogwarts Legacy, a través de un State of Play de PlayStation. Sin embargo aún quedaron algunas dudas como si el juego tendrá o no algún tipo de micro-transacción, ante esto desde la desarrolladora mencionaron que no tendrá ningún tipo de micro-transacción.

Hace un tiempo surigeron rumores de que el juego podría contar con este tipo de sistema, sin embargo tras el State of Play, Chandler Wood, community Manager del WB Games Avalanche, se refirió al respecto a través de su cuenta de Twitter. “Hemos visto surgir esta pregunta y queremos dejar las cosas claras. No hay micro-transacciones en Hogwarts Legacy”, escribió.

Hay que mencionar que esta no es la única información que surgió del juego tras el State of Play, ya que también se dio a conocer que el juego llegará a Nintendo Switch, siendo lo más probable que sea una versión a través de la nube.

En cuanto a la transmisión de este jueves, por primera vez es que se pudo ver el gameplay del juego, donde los jugadores podrán aprender y utilizar diferentes hechizos del mundo de Harry Potter. En la ocasión también se presentaron los primeros detalles de la historia que tendrá el juego.

Hogwarts Legacy tiene programado su lanzamiento para fines del 2022, y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch.