WhatsApp dice que no limitará la funciones de las cuentas que no acepten su nueva política de privacidad

Pese a que previamente la compañía había dicho que los usuarios que no aceptaran su nueva política de privacidad comenzarían a experimentar “una funcionalidad limitada en WhatsApp” hasta que aprobaran los nuevos términos de uso, ahora la plataforma de mensajería controlada por Facebook dio marcha atrás en esa determinación.

Un par de semanas después de que la comentada actualización en la política de privacidad de WhatsApp entrara en efecto, la compañía anunció que ya no planea reducir las funciones a las que tienen acceso los usuarios que no han aceptado este cambio en las reglas.

“Dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que actualmente no tenemos planes de limitar la funcionalidad de cómo opera WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización”, señaló WhatsApp en una declaración para The Next Web. “En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como también cuando las personas elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook”.

Es decir, si aún no aceptan las nueva política de WhatsApp, podrán seguir ocupando la app con normalidad por ahora. Todo mientras la empresa promete que de vez en cuando les recordará la existencia de sus nuevas condiciones.

Así, aunque por el momento se desconoce si WhatsApp revertirá o no este compromiso en algún minuto, cabe recordar que la polémica por las nuevas condiciones de uso de la plataforma se arrastra desde comienzos de este año y aunque no implica una vigilancia a los mensajes como algunas personas creyeron incialmente, tiene un foco comercial y de integración con Facebook.