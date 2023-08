Will Byers finalmente ganará importancia en Stranger Things 5

En Stranger Things, Will Byers, quien alguna vez fuese el foco principal al desencadenar la trama en el Mundo del Revés, paulatinamente fue quedando en el olvido. Luego del final de la primera temporada, la serie dejó a Will en segundo plano, quedando casi al arbitrio del resto de los personajes.

De hecho, aunque se insinuó una conexión profunda entre Will y el Mundo del Revés, en la última temporada solo quedó relegado a ser un mero comparsa de Mike, a partir de su propia introspección sexual.

Sin embargo, todo indica ahora que Will tendrá mucho más que hacer en la última temporada. Según los hermanos Duffer, quienes hablaron con Variety sobre Noah Schnapp (el actor que lo interpreta), en la quinta temporada veremos cómo el personaje tomará nuevamente un papel central.

De ahí que Ross Duffer mencionó inclusive que el arco emocional de Will será crucial para unir toda la serie y que su importancia será significativa en la siguiente temporada.

“Will realmente volverá a ocupar un lugar central en la temporada5″, dijo Ross Duffer. “Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el que está siendo protegido. Así que parte de su viaje, no es solo la sexualidad: es Will dándose cuenta de sí mismo cuando era joven”, remarcó el co-creador de la serie.

Stranger Things 5 aún no tiene una fecha de lanzamiento proyectada a raíz de la huelga en Hollywood. De hecho, sus filmaciones comenzaron en mayo, pero terminaron siendo postergadas de forma indefinida a raíz del conflicto.