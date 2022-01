Willem Dafoe tiene una idea para interpretar al Joker

Willem Dafoe ya cuenta con un sitio entre los intérpretes más recordados de villanos en películas de superhéroes por cortesía de su papel como el Duende Verde en Spider-Man y Spider-Man: No Way Home. Pero parece que al actor también le gustaría probar cómo sería dar vida a uno de los malvados más icónicos de los cómics: el Joker.

Probablemente durante los últimos años se han topado con más de algún fanart o fancast que postula a Willem Dafoe como el intérprete perfecto para plasmar al famoso enemigo de Batman. Bueno, parece que eso no solo algo en lo que piensan algunos fanáticos y en una reciente entrevista con GQ el propio Dafoe reveló su idea par a interpretar al Príncipe Payaso del Crimen.

En un principio el actor fue consultado respecto a qué le llama la atención sobre los papeles de villano.

“No sé qué es eso”, respondió Dafoe. “Me haré el tonto. Interpretas personajes. Podría decir: ‘Oh, sí, es divertido interpretar a los villanos porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro’. Pero no sé. No estoy pensando en esas cosas”.

Pero aunque Dafoe no se dedicaría a examinar ese aspecto de su carrera, aparentemente sí pensaría en el Joker y no dudó en contar su idea para una cinta que incluso podría involucrar a la versión de Joaquin Phoenix del personaje.

“Hay algo interesante sobre si hubiera como un impostor de Joker. Por lo tanto sería posible tener, no a dos Jokers en un duelo, sino alguien que dice ser el Joker que no es el Joker”, propuso Dafoe. “Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tenías al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tenías a alguien que estaba imitando o replicando lo que hizo. Fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie (al respecto), tú eres el primero”.

En los cómics DC ya trató de explorar la idea de varias versiones del Joker con un cómic titulado Batman: Three Jokers, pero aunque allí no había un imitador en juego claramente pueden deducir que lo que imagina Dafoe no suena como algo descabellado en el terreno de esa franquicia.

Pero claro desde los sueños a las producciones que llegan al cine hay un largo camino y de hecho en el último tiempo ni siquiera han surgido actualizaciones significativas sobre la potencial secuela de Joker.