Wonder Woman también tendrá un cómic de antología a partir de junio

Una nueva antología de dos colores está en camino. Siguiendo la publicación de títulos como Batman: Black and White y Superman: Red and Blue, DC anunció que lanzará a Wonder Woman: Black and Gold.

Según recoge Newsarama, Wonder Woman: Black and Gold se presentará en el marco de las celebraciones por los 80 años de la amazona y a partir del próximo mes de junio presentará historias realizadas por distintos equipos creativos que destacarán por presentarse solo en colores negro y dorado.

Wonder Woman: Black and Gold tendrá seis números y su primera entrega contemplará 40 páginas que incluirán:

Una historia que “nos muestran la gracia que la inmortalidad otorga a un héroe” por John Arcudi y Ryan Sook

“Una historia escalofriante sobre el arma más importante de Diana contra la oscuridad” por Becky Cloonan

Otra narración que “nos lleva de regreso a la Edad de Oro para un divertido jugueteo co-protagonizado por Etta Candy” por Amy Reeder

AJ Mendez Brooks y Ming Doyle estarán a cargo de una historia que mostrará un viaje “a Themyscira para una tensa reunión familiar”

Y finalmente, Nadia Shammas y Morgan Beem “nos muestran una historia de los fracasos pasados de Diana que la atormentan”

El primer número de Wonder Woman: Black and Gold contará con portadas de Jen Bartel, Ramona Fradon, Yanick Paquette y Joshua Middleton.

Wonder Woman: Black and Gold #1 será publicado el 22 de junio.