Wong será parte de la serie de She-Hulk

Si después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se quedaron con ganas de ver más de Wong, les tenemos buenas noticias.

En paralelo al lanzamiento del primer tráiler para She-Hulk: Attorney at Law, Marvel Studios y Disney Plus confirmaron que Benedict Wong volverá a interpretar a Wong en esa serie.

Por ahora no hay detalles concretos sobre el tamaño y relevancia para la historia que tendrá la aparición de Wong en She-Hulk. No obstante, es importante recordar que antes de figurar en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el actual Hechicero Supremo del MCU apareció en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una película donde luchó con nada más ni nada menos que Abominación.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que la versión de Emil Blonsky encarnada por Tim Roth también será parte de She-Hulk: Attorney at Law al igual que Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y, por supuesto, Tatiana Maslany como Jennifer Walters/She-Hulk.

She-Hulk: Attorney at Law contará con nueve episodios dirigidos por Kat Coiro y Anu Valia. Todo mientras que Jessica Gao fue su guionista principal.

El estreno de She-Hulk: Attorney at Law está programado para el 17 de agosto en Disney Plus.