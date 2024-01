Xbox aclara que Visions of Mana no llegará a Game Pass y señalan que mensaje en su página “fue un error”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

A través de un comunicado desde Xbox explicaron que el juego no llegará al servicio a la vez que señalaron que "no tenemos planes de llevar Visions of Mana a Game Pass en este momento".